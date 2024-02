Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240205.1 Kellinghusen: Alkoholisierter Radler stürzt

Kellinghusen (ots)

In der Nacht zum Sonntag ist in Kellinghusen ein Radfahrer alleinbeteiligt gestürzt. Wie sich im Zuge der Unfallaufnahme herausstellte, war der Mann nicht nüchtern. Er musste sich der Entnahme einer Blutprobe stellen.

Kurz nach Mitternacht war ein 45-Jähriger mit seinem Fahrrad auf der Lehmbergstraße in Fahrtrichtung An der Stör unterwegs. In Höhe der Hausnummer 23 kam er bei beschädigter Straßenoberfläche und bei Gefälle zu Fall. Hierbei verletzte sich der Verunglückte leicht. Ein Notarzt und die Besatzung eines Rettungswagens versorgten den Kellinghusener zunächst vor Ort und brachten ihn im Anschluss in ein Krankenhaus. Im späteren Gespräch mit dem Radler stellten Beamte Atemalkoholgeruch bei ihrem Gegenüber fest und ordneten daraufhin die Entnahme einer Blutprobe an.

Der Beschuldigte wird sich nun wegen der Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen.

Merle Neufeld

