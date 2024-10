POL-MG: Autodiebstahl in Hardterbroich-Pesch

Mönchengladbach (ots) - In einer Parkanlage an der Bruchstraße im Stadtteil Mülfort soll ein Mann am Donnerstag, 3. Oktober, gegen 12.10 Uhr öffentlich sichtbar an seinem Glied manipuliert haben. Laut einer 71-jährigen Zeugin soll der Mann zunächst mit halb herunter gelassener Hose auf einer Parkbank gesessen und mit der rechten Hand an seinem Glied manipuliert haben. Kurze Zeit später habe sie ihn in derselben ...

mehr