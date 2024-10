Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Verkehrsunfall mit drei schwer Verletzen

Flughafen (ots)

Ein 33-jähriger Pkw-Fahrer befuhr am Samstag, 05.Oktober, 23.29 Uhr die Krefelder Straße in Richtung Innenstadt. In einer Rechtskurve kam er von der Fahrbahn ab und geriet in den Gegenverkehr. Dort stieß er mit dem PKW einer 47-jährigen Pkw-Fahrerin und ihrer Beifahrerin zusammen. Bei dem Unfall wurden alle Beteiligten schwer verletzt und wurden in Krankenhäuser verbracht. Die hinzugerufene Polizei sperrte die Unfallstelle ab und stellte bei dem 33-jährigen Alkoholgeruch fest. Es wurde eine Blutprobe bei dem Fahrer veranlasst. Gegen den Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Straßensperrung dauerte bis in die frühen Morgenstunden des Sonntags.(mg)

