Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Exhibitionist in Mülforter Parkanlage

Mönchengladbach (ots)

In einer Parkanlage an der Bruchstraße im Stadtteil Mülfort soll ein Mann am Donnerstag, 3. Oktober, gegen 12.10 Uhr öffentlich sichtbar an seinem Glied manipuliert haben.

Laut einer 71-jährigen Zeugin soll der Mann zunächst mit halb herunter gelassener Hose auf einer Parkbank gesessen und mit der rechten Hand an seinem Glied manipuliert haben. Kurze Zeit später habe sie ihn in derselben Position auf einer anderen Parkbank erneut gesehen. Die Frau verständigte die Polizei und konnte sehen, wie sich der Mann in unbekannte Richtung entfernte.

Die Frau beschreibt ihn zwischen 25 und 30 Jahre alt und etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß. Er trug einen schwarzen Jogginganzug und eine schwarze Kappe.

Nach Angaben einer 64-Jährigen ist der Polizei ein weiterer exhibitionistischer Fall in derselben Parkanlage bekannt geworden, der sich am Samstag, 28. September, gegen 12.50 Uhr ereignet haben soll. Es könnte sich dabei um denselben Mann handeln.

Die Polizei Mönchengladbach bittet Zeugen, die ähnliche Beobachtungen gemacht haben und/ oder Hinweise auf den Mann geben können, sich unter der Telefonnummer 02161-290 zu melden. (cr)

