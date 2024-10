Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Wohnungseinbrüche im Stadtgebiet

Mönchengladbach (ots)

In dieser Woche ist es zu mehreren Wohnungseinbrüchen im Stadtgebiet gekommen.

An der Straße Am Antoniushügel in Wickrath haben sich bislang Unbekannte zwischen Sonntag, 29. September, 17 Uhr und Mittwoch, 2. Oktober, 13.11 Uhr Zutritt zu einem Einfamilienhaus verschafft. Sie entwendeten ein elektronisches Gerät sowie ein Küchengerät.

Am Mittwoch, 2. Oktober, verschafften sich Unbekannte gegen 21.55 Uhr gewaltsam Zutritt durch ein Fenster zu einem Einfamilienhaus an der Straße Leppershütte in Giesenkirchen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist nicht abschließend geklärt, ob und was entwendet wurde.

Zwischen Mittwoch, 2. Oktober, 19.40 Uhr und Donnerstag, 3. Oktober, 8.40 Uhr entwendeten Unbekannte Bargeld sowie Dokumente aus einem Mehrfamilienhaus an der Karl-Kämpf-Allee in Hardterbroich-Pesch.

Die Polizei Mönchengladbach bittet in allen drei Fällen Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 02161-290. (cr)

