Polizei Düren

POL-DN: Passanten finden schwerverletzten Radfahrer auf der Straße

Düren (ots)

Am 29.06.2024 um 01:07 Uhr wurde die Polizei Düren über einen Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der Piusstraße in Höhe Hausnummer 22 in Kenntnis gesetzt.

Nach bisherigen Stand der Ermittlungen befuhr der 52-jährige Dürener mit seinem Pedelec die Piusstraße aus Richtung Nideggener Straße kommend. Aus bisher noch nicht bekannter Ursache kam er in Höhe Hausnummer 22 zu Fall und erlitt durch den Sturz schwere Kopfverletzungen. Er wurde zur weiteren Behandlung stationär einem Krankenhaus zugeführt.

Hinweise zum Unfall nimmt die Polizei Düren rund um die Uhr unter der Telefonnummer: 02421/949-6425 entgegen.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell