Polizei Düren

POL-DN: Betrunkener Pedelec- Fahrer verletzt angetroffen

Düren (ots)

Am Freitagabend (28.06.2024 gegen 18:30 Uhr) wurden Polizei und Rettungsdienst zu einem verletzten Fahrradfahrer auf die Margaretenstraße gerufen. Dort wurde ein 54-jähriger Mann neben seinem Pedelec angetroffen, welcher mehrere Verletzungen aufwies. Der Mann gab an, im Bereich Rochusstraße/Margaretenstraße von einem schwarzen SUV, möglicherweise Jeep, angefahren worden zu sein. Das Fahrzeug habe sich anschließend von der Unfallstelle entfernt. Beim Queren der Rochusstraße sei der PKW aus Fahrtrichtung An der Vogelstange kommend nach rechts in die Margaretenstraße abgebogen. Im Verlaufe der Unfallaufnahme machte der Verletzte widersprüchliche Angaben zu in Frage kommenden Unfallörtlichkeiten, blieb allerdings dabei, fahrenderweise von einem PKW angefahren worden zu sein. Der Radfahrer selbst stand erheblich unter Alkoholeinfluss. Er wurde aufgrund der Schwere der Verletzungen zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Da er im Verdacht stand, sein Fahrrad im Zustand der Fahruntüchtigkeit geführt zu haben, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Ursache der Verletzungen und des angegebenen Unfallgeschehens aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und dem Pedelec- Fahrer machen können oder auch gegebenenfalls zum Sturz des Radfahrers machen können, werden gebeten sich bei der Polizei unter der 02421- 949-0 zu melden

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell