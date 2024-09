Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Mit Flasche angegriffen - Geschädigter sucht Bundespolizeiwache auf

Dortmund - Herne (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (15. September) schlug ein Unbekannter einen Mann in der Nähe des Nordausgangs des Dortmunder Hauptbahnhofs. Bundespolizisten stellten die Glasflasche sicher.

Gegen 02:30 Uhr wurde ein 23-Jähriger die Bundespolizeiwache am Hauptbahnhof Dortmund vorstellig. Der Mann wies Blutanhaftungen in seinem Gesicht, an seiner Kleidung und an seinen Händen auf. Der guineische Staatsbürger gab an mit einer Flasche in das Gesicht geschlagen worden zu sein. Die Beamten alarmierten einen Rettungswagen. In einer weiteren Befragung gab er an, dass er sich auf den Grünflächen am Nordausgang des Hauptbahnhofs befunden habe, als sich ein ihm Unbekannter genähert und ihn unvermittelt mit einer Flasche attackiert habe. Eine Videoauswertung ergab, dass es zunächst zu einem Gerangel zwischen dem Herner und dem Tatverdächtigen kam. Im weiteren Verlauf griff der Fremde zu einer Glasflasche und schlug mit dieser zu. Anschließend flüchtete er in Richtung U-Bahneingang.

Eine genaue Personenbeschreibung konnte der Geschädigte nicht abgeben, aber er habe den Angreifer bereits mehrfach am Nordausgang gesehen. Mit Hilfe eines Lichtbildes wurde nach diesem gefahndet. Dies verlief jedoch ohne Erfolg. Am Ereignisort stellten die Einsatzkräfte eine Bierflasche mit Blutanhaftungen sicher. Zudem fanden sie Blutspuren auf dem Boden.

Der 23-Jährige wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung gegen Unbekannt ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell