Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Kaffee und Schokoriegel entwendet - Bundespolizei nimmt Wiederholungstäter fest

Essen (ots)

Am gestrigen Sonntagabend (15. September) stahl ein junger Mann am Essener Hauptbahnhof in einem Lebensmittelgeschäft Ware. Hinzugerufene Bundespolizisten fanden zudem Drogen bei diesem auf.

Gegen 18:40 Uhr informierte das Sicherheitspersonal eines Discounters am Hauptbahnhof Essen die Bundespolizei über eine Diebstahlshandlung. In der Filiale gab der Mitarbeiter an, dass er beobachtet habe, wie der 23-Jährige Ware in seiner Tasche verstaut und dann den Kassenbereich passiert habe, ohne zu bezahlen. Danach habe dieser den Deutschen aufgefordert, ihn in die Büroräumlichkeiten zu folgen. Der Tatverdächtige äußerte, dass er die Lebensmittel im Wert von 83,50 Euro entwendet habe, um seinen Betäubungsmittelkonsum damit zu finanzieren. Auf die Frage, ob er verbotene oder gefährliche Gegenstände mit sich führe, gab der junge Mann an, dass sich Drogen in seiner Tasche befinden würden. Bei der Durchsuchung wurde zugriffsbereit ein Tierabwehrspray aufgefunden.

Die Einsatzkräfte stellten das "Bubble" Heroin, welches sich in der Geldbörse befand, sicher. Der Mann war bereits in der Vergangenheit mehrfach wegen Diebstahlsdelikten polizeilich in Erscheinung getreten. Recherchen ergaben zudem, dass der 23-Jährige erst zwei Tage zuvor aus einer Justizvollzugsanstalt entlassen wurde.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Essen wurde der junge Mann vorläufig zur Vorführung am heutigen Tage festgenommen. Anschließend wurde er in das Gewahrsam der Polizei Essen gebracht. Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls mit Waffen und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein.

