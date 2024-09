Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Glasflasche geworfen - Bundespolizisten stellen Tatverdächtige

Recklinghausen - Marl - Bochum (ots)

Am Samstagabend (14. September) soll eine Frau am Recklinghäuser Hauptbahnhof eine Flasche in Richtung eines Reisenden geschmissen haben. Bundespolizisten fahndeten nach der Beschuldigten.

Gegen 18:30 Uhr bestreiften Bundespolizisten den Hauptbahnhof Recklinghausen. Dabei sprach diese ein 29-Jähriger an. Dieser gab an, kurz zuvor von einer ihm unbekannten Frau attackiert worden zu sein. Der Deutsche habe sich an einem Bahnsteig des Busbahnhofs aufgehalten. Die Fremde habe sich auf der Busspur befunden und plötzlich eine Bierflasche in Richtung des Mannes geworfen. Der Bochumer habe in letzter Sekunde ausweichen können. Die Beamten führten unvermittelt eine Nahbereichsfahndung durch. Dabei konnte die Angreiferin auf dem Bahnsteig zu Gleis 1 festgestellt werden. Eine Befragung durch die Polizisten war nicht möglich, da die Deutsche ununterbrochen sprach. Die Einsatzkräfte brachten die Frau zur Bundespolizeiwache, um ihre Identität zu ermitteln.

Ein Fingerabdruckscan bestätigte schließlich ihre Identität. Überprüfungen ergaben, dass die Staatsanwaltschaft Bochum nach der Frau aus Marl suchte. Grund hierfür war die Ermittlung ihres Aufenthaltsortes aufgrund eines Strafverfahrens, wegen Erschleichens von Leistungen.

Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung im Versuch ein.

