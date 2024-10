Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbrüche am Wochenende

Mönchengladbach (ots)

Am Wochenende haben sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Autohaus in Geneicken und einem Restaurant in Uedding verschafft und versucht, in den dortigen Räumlichkeiten Wertsachen zu entwenden.

In der Nacht von Sonntag, 6. Oktober, auf Montag stellte eine Streifenwagenbesatzung gegen 2 Uhr Beschädigungen am Fenster eines Autohauses im Ortsteil Geneicken fest. Augenscheinlich waren Unbekannte in das Gebäude eingedrungen, wobei sie einen Alarm auslösten. Noch ist unklar, ob die Einbrecher etwas entwenden konnten, bevor die Polizei eintraf.

An der Krefelder Straße hingegen stahlen Unbekannte Bargeld und Mobiltelefone von Mitarbeitenden aus den Räumlichkeiten eines Restaurants. Nach Angaben des Besitzers müsse sich die Tat in der Nacht von Samstag, 4. Oktober, auf Sonntag ereignet haben. Er hatte den Laden gegen 23.30 Uhr verschlossen und am nächsten Morgen gegen 6.30 Uhr festgestellt, dass sich Unbekannte an einer Seitentür zu schaffen gemacht hatten und in das Gebäude eingedrungen waren.

An beiden Tatorten sicherte ein Team der Kriminalpolizei mögliche Spuren. Sachdienliche Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (et)

