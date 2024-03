Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet 43-Jährigen am Bahnhof Gronau

Kleve - Gronau (ots)

Am Samstagabend, 16. März 2024 um 21:15 Uhr, überprüfte eine Streife der Bundespolizei einen 43-jährigen Deutschen am Bahnhof in Gronau. Ein Abgleich der Personalien des Mannes in den polizeilichen Datenbeständen ergab, dass er durch die Staatsanwaltschaft in Münster mit einem Untersuchungshaftbefehl wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gesucht wird. Zudem konnten die Beamten noch 12,8 Gramm Amphetamin bei ihm auffinden und sicherstellen. Die Person wurde daraufhin vor Ort verhaftet und zur weiteren Sachbearbeitung zur Dienststelle in Gronau gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen führte die Bundespolizei den Mann am Sonntag dem Haftrichter beim Amtsgericht Rheine zur Eröffnung des Haftbefehls vor.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell