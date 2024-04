Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Softairpistolen sorgen für Polizeieinsatz

Osnabrück (ots)

Am Freitagnachmittag ging bei der Polizei gegen 17:30 Uhr ein Notruf ein. Eine Zeugin meldete, dass Jugendliche in der Seminarstraße mit einer Schreckschusspistole schießen würden. Unverzüglich begaben sich zahlreiche Polizeistreifen zu der Einsatzörtlichkeit. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung konnten die Polizisten schließlich drei Jugendliche in der Johannisstraße feststellen, welche zwei Softairpistolen mit sich führten. Die drei Jungs im Alter von 14, 15 und 13 Jahren wurden anschließend für weitere Maßnahmen zu einer Polizeidienststelle verbracht. Im Anschluss wurden die Erziehungsberechtigten über den Sachverhalt informiert und die Softairpistolen sichergestellt. Die Polizei leitete ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

