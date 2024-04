Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Betrunkener Autofahrer fährt in drei geparkte PKW

Osnabrück (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag befuhr ein 38-Jähriger mit seinem VW Touran gegen 04:00 Uhr die Obere Martinistraße in Richtung An der Illoshöhe, als er nach rechts von der Fahrbahn abkam und dort mit drei auf dem Seitenstreifen stehenden Autos kollidierte. Der 38-jährige Osnabrücker und sein 31-jähriger Beifahrer blieben bei dem Unfall unverletzt. An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden. Ein VW T-Roc und der Touran waren nicht mehr fahrbereit. Der Touran wurde folglich abgeschleppt. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich schnell heraus, dass der 38-Jährige und sein Beifahrer unter dem Einfluss von Alkohol standen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem Fahrzeugführer ein Ergebnis von über 1,6 Promille. Der Osnabrücker wurde schließlich für die weiteren Maßnahmen zu einer Polizeidienststelle gebracht. Im Anschluss erfolgten die Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs ein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell