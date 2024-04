Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte: Polizei stoppt Autofahrer mit über 1,4 Promille

Georgsmarienhütte (ots)

Am Samstagabend wurde ein Zeuge gegen 20:40 Uhr auf einen Mercedes-Fahrer aufmerksam, welcher die Von-Galen-Straße in Richtung Sutthauser Straße befuhr. Dieser touchierte einen am Straßenrand geparkten Audi und setzte seine Fahrt fort. Der Zeuge folgte dem Mercedes daraufhin und verständigte zeitgleich die Polizei. Der Mercedes-Fahrer fiel weiterhin durch Schlangenlinien auf. Darüber hinaus fuhr er über zwei rote Ampeln und war zeitweise mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit im Stadtgebiet unterwegs. In der Niedersachsenstraße konnte eine Polizeistreife den Mercedes schließlich anhalten und kontrollieren. Der 62-jährige Fahrzeugführer stand offensichtlich unter dem Einfluss von Alkohol. Bei einem durchgeführten Atemalkoholtest konnte ein Ergebnis von über 1,4 Promille festgestellt werden. Im Anschluss erfolgten für den Mann aus Osnabrück weitere polizeiliche Maßnahmen. Nach der Blutentnahme beschlagnahmten die Beamten den Führerschein des 62-Jährigen und leiteten unter anderem Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht ein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell