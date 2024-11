Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Einbrüche in Kleingartenanlage in Schwerin-Görries

Schwerin (ots)

In der Nacht zum Sonntag, den 3. November 2024, kam es zu mehreren Einbrüchen in der Kleingartenanlage im Schweriner Stadtteil Görries. Bislang unbekannte Täter griffen insgesamt neun Gärten an. In zwei Fällen blieb es beim Versuch, während sie in sieben weiteren Gartenlauben gewaltsam eindrangen und dabei erhebliche Sachschäden verursachten. Ob und welche Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit noch unklar. Eine 40-jährige Gartenbesitzerin entdeckte am Sonntagmorgen den Einbruch in ihre Laube und alarmierte die Polizei. Bei der darauffolgenden Überprüfung stellten die Beamten fest, dass auch weitere Lauben aufgebrochen worden waren.

