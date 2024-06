Polizei Dortmund

POL-DO: Verfolgungsfahrt in Dortmund-Eving endet im Unfall - 17-Jähriger wurde bei der Flucht verletzt

Am Freitag (31. Mai) gegen 15 Uhr kam es in Dortmund-Eving zu einer Verfolgungsfahrt. Der Fahrer eines dunklen BMW versuchte zuerst vor der Polizei mit hoher Geschwindigkeit zu flüchten und baute dann einen Unfall. Bei der anschließenden Flucht zu Fuß verletzte er einen 17-Jährigen leicht.

Der 25-jährige Fahrer bog unmittelbar vor einem Streifenwagen vom Parkplatz eines Schnellrestaurants auf die Evinger Straße in Richtung Innenstadt ab. Anschließend fuhr der Dortmunder durch mehrere Nebenstraßen und beschleunigte den BMW sehr stark. Die Polizei nahm daraufhin die Verfolgung auf. In der Beethovenstraße kam der Fahrer von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer stieg scheinbar unverletzt aus und flüchtete zu Fuß in Richtung Fredenbaumpark. Dabei verletzte er einen 17-jährigen Zeugen mit einem Gegenstand leicht. Der Jugendliche hatte sich dem Flüchtenden in den Weg gestellt. Die Polizei konnte den flüchtenden Fahrer dann dabei beobachten, wie er in den Font eines Golfs einstieg. Dieses Fahrzeug hielten die Beamten nach kurzer Verfolgung an. Den Fahrer des Unfallautos trafen sie in dem Golf an und nahmen ihn fest. Die Polizei stellte dabei fest, dass der Fahrer auch nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis verfügte.

Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von 10.600 EUR.

Den geflüchteten Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren unter anderem wegen Verursachung eines Verkehrsunfalls mit anschließender Flucht, gefährlicher Körperverletzung und Fahren ohne Fahrerlaubnis.

