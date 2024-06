POL-DO: Einladung zu einem Medientermin in Dortmund - Polizei Dortmund und Akteure der Zivilgesellschaft unterzeichnen Kooperationsvereinbarung

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0527 Der Tag des Fahrrads oder auch Europäischer Tag des Fahrrads wird in einigen europäischen Ländern traditionell am 3. Juni gefeiert. Seit 1998 findet dieser Tag jährlich statt. Er wurde eingeführt, um auf die zunehmende Belastung durch Automobilverkehr, insbesondere auf die Umwelt hinzuweisen und das Fahrrad mehr in den Fokus des ...

mehr