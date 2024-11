POL-HRO: Diebe entwenden Verlegezange für Pflasterarbeiten von einer Baustelle in Tolzin im Landkreis Rostock

Rostock (ots) - Am Sonntag, den 03.11.2024, gegen 05:30 Uhr, kam es in der Rostocker Bar "B Sieben", Am Burgwall 7, zu einem Brand mit hohem Sachschaden. Nach ersten Erkenntnissen geht die Polizei von einem Brandanschlag aus. Laut Zeugenaussagen soll eine dunkel gekleidete, männliche Person einen Gegenstand durch die Scheibe in das Objekt geworfen haben. Anschließend ...

