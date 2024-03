Polizei Bochum

POL-BO: Öffentlichkeitsfahndung: Wer kennt diese Ladendiebinnen?

Bochum (ots)

Mit richterlichem Beschluss veröffentlicht die Polizei Fotos einer Überwachungskamera und fragt: Wer kennt diese beiden Ladendiebinnen?

Die Fotos finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/130119

Hinweis: Sollte der Link ins Leere führen, wurde die Fahndung durch das LKA gelöscht.

Die auf den Fotos abgebildeten Frauen sollen am 30. November 2023 gegen 14.45 Uhr aus einem Geschäft an der Schützenbahn 9 in Bochum eine hochwertige Handtasche entwendet haben. Während die eine Tatverdächtige (Frau mit Brille) die Verkäuferin in ein Gespräch verwickelte, nahm die andere Tatverdächtige (Frau mit blauem Anglerhut) die Tasche aus der Auslage.

Wer kann Angaben zu den Ladendiebinnen machen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter den Rufnummern 0234 909-8105 oder -4441 (Kriminalwache) entgegen.

