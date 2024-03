Polizei Bochum

POL-BO: Autodiebstahl: Wer kennt diesen Mann?

Witten, Dortmund (ots)

Mit einem Richterbeschluss veröffentlicht die Polizei nach einem Autodiebstahl in Witten das Foto des Tatverdächtigen und fragt: Wer kennt diesen Mann?

- Hier geht es zum Foto des Tatverdächtigen: https://polizei.nrw/fahndung/129952 - Hinweis: Wenn der Link nicht funktioniert, ist die Fahndung erledigt.

Der Vorfall hatte sich am 13. Oktober 2023 (Freitag) auf dem Tankstellengelände an der Bochumer Straße 2 zugetragen. Ein Autofahrer (61, aus Bochum) verließ gegen 20 Uhr seinen Wagen, um den Verkaufsraum der Tankstelle zu betreten. Ein unbekannter Mann nutzte die Gelegenheit und entwendete das Fahrzeug - einen graue Mercedes Benz C-Klasse. Wenig später tauchte der Wagen in Dortmund auf. Der unbekannte Fahrer war mit einer Hecke kollidiert und daraufhin zu Fuß in unbekannte Richtung geflüchtet.

Hinweise auf die Identität des Tatverdächtigen nimmt das Wittener Regionalkommissariat (KK 33) unter der Telefonnummer 02302 209-8310 (-4441 Kriminalwache) entgegen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell