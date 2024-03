POL-BO: Versuchter Wohnungseinbruch: Polizei nimmt drei Tatverdächtige vorläufig fest

Herne (ots) - Bei einem Alleinunfall am Samstagmorgen, 16. März, in Herne zog sich ein Mofafahrer schwere Verletzungen zu. Nach aktuellem Stand war ein 66-jähriger Herner gegen 9.05 Uhr mit seinem Mofa auf der Hauptstraße in Richtung Kurhausstraße unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 199 geriet er aus bislang ungeklärten Gründen mit seinem Vorderrad in die ...

