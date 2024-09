Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240905 - 0876 Frankfurt: Fahndungserfolg - Bezugnahme zu 0861 Frankfurt - Innenstadt: Zeugenaufruf nach Messerangriff

Frankfurt (ots)

(ha) Wie den Medien bekannt fahndete die Polizei Frankfurt am Main seit dem 02. September 2024 öffentlich nach einer Frau, welche am Samstag, den 24. August 2024, zwischen ca. 06:30 Uhr - 06:50 Uhr im Bereich einer Grünfläche in der Stephanstraße 10 einen dort schlafenden, obdachlosen Mann durch ein Messerangriff verletzte.

Nach Hinweisen aus der Bevölkerung und umfangreichen kriminalpolizeilichen Ermittlungen gelang der Polizei jetzt die Festnahme einer 34-jährigen dringend tatverdächtigen Frankfurterin. Sie wird am heutigen Tag (05. September 2024) dem Haftrichter vorgeführt. Die Fahndung wird somit zurückgenommen.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an.

