POL-F: 240904 - 0874 Frankfurt - Westend: Fahndungsaufruf nach versuchtem Raub

Frankfurt (ots)

(ha)Am 03.08.2024, gegen 10:45 Uhr versuchte die bislang unbekannte Täterin, in der Grünanlage an der Alten Oper, die Handtasche einer älteren Dame gewaltsam zu entreißen. Aufgrund der Gegenwehr des Opfers riss die Täterin so stark an der Tasche, dass die 74-Jahre alte Dame stürzte und sich dabei schwer verletzte.

Die Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden:

Weiblich, ca. 160 cm groß, blond und pink gefärbte kurze Haare, ungepflegtes Erscheinungsbild

Der nachfolgende Link führt auf die Internetseite der Polizei, hier sind weitere Bilder der Tatverdächtigen zu sehen:

https://k.polizei.hessen.de/1084331075

Wer kann Hinweise zur Identität der abgebildeten Person geben?

Hinweise bitte an nachfolgende Telefonnummer der Kriminalpolizei: 069-755 51499 oder jeder anderen Polizeidienststelle.

