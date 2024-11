POL-HRO: 91-jährige Fahrzeugführerin übersieht Radfahrer an Schweriner Kreuzung - Führerschein sichergestellt

Schwerin (ots) - Die Schweriner Polizei ermittelt derzeit wegen Einbrüchen in mehrere Geschäftsräume, die in den vergangenen Tagen im Stadtgebiet verübt wurden. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich Zugang, indem sie Fenster einschlugen und gewaltsam in die Räumlichkeiten eindrangen. In der Nacht zum 1. November wurde zunächst ein Restaurant in der Burgstraße Ziel eines Einbruchs. Am darauffolgenden ...

