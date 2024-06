POL-ME: Polizei lädt zum Pedelec-Training "to go" ein - Langenfeld - 2406086

Polizei Mettmann

Polizei lädt zum Pedelec-Training "to go" ein - Langenfeld

Mettmann (ots)

Die Expertinnen und Experten der Verkehrsunfallprävention der Kreispolizeibehörde Mettmann laden am Donnerstag, 27. Juni 2024, zu einem Pedelec-Training "to go" nach Langenfeld ein.

Das Angebot findet von 11 bis 13 Uhr auf dem Parkplatz des SSV Berghausen an der Baumberger Straße statt. Es ist keine Anmeldung erforderlich, da sich interessierte Pedelec-Fahrerinnen und -Fahrer dem Training spontan anschließen können. Die Expertinnen und Expertinnen der Polizei leiten Sie hierbei mit kleinen und kurzen Übungen an, um den Umgang mit dem Pedelec zu verbessern oder zu vertiefen. Abseits der Straße bietet der Parkplatz ausreichend Platz, beispielsweise für Bremsübungen oder Fahren im Slalom.

Geleitet wird das Training von Polizeihauptkommissarin Katja Lindemann, Polizeihauptkommissarin Simone Hakenberg sowie Polizeihauptkommissar Matthias Buff. Abgesehen von praktischen Übungen vermitteln die drei auch theoretisches Wissen zu Unfallursachen und weiteren Sicherheitsaspekten, wie "Sicherheit durch Sichtbarkeit" oder zum Tragen eines Fahrradhelms. Für Fragen stehen ihnen die Expertinnen und der Experte selbstverständlich ebenfalls zur Verfügung.

Nach dem kurzen Training können die Fahrerinnen und Fahrer ihre Fahrradtour fortsetzen und das zuvor Geübte und Erlernte direkt umsetzen.

Ziel des "to go"-Trainings ist es, das richtige Handling mit den elektrisch unterstützten Fahrrädern zu verbessern. Viele Radfahrerinnen und Radfahrer unterschätzen die Geschwindigkeit und das Fahrverhalten der Räder - insbesondere, wenn es sich um Menschen handelt, die schon lange nicht mehr Rad gefahren sind oder im Allgemeinen in ihrer Mobilität und Flexibilität eingeschränkt sind.

Die Polizei lädt deshalb Interessierte zu dem Training ein. Da keine Leihfahrräder zur Verfügung stehen, ist die Teilnahme nur mit einem eigenen Pedelec möglich. Während des Trainings ist ein Helm zu tragen.

