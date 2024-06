Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bönnigheim: Mercedes gerät in Brand

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag (11.06.2024) gegen 12:00 Uhr brannte ein Mercedes auf der Clebronner Straße in Bönnigheim vollständig aus. Mutmaßlich aufgrund eines technischen Defektes kam es am Fahrzeug zu dem Brand. Der 81-jährige Mercedes-Lenker war von Lauffen am Neckar in Richtung Bönnigheim unterwegs, als er von weitere Verkehrsteilnehmern auf Flammen an seinem Fahrzeug aufmerksam gemacht wurde. Hierauf stellte er sein Fahrzeug auf der Fahrbahn der Cleebronner Straße ab und verließ dieses unverletzt. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr stand das Fahrzeug bereits im Vollbrand. Aufgrund der Löscharbeiten mussten kurzzeitig die Cleebronner Straße und die Burgstraße gesperrt werden. Ein angrenzendes Wohngebäude wurde durch den Brand ebenfalls beschädigt. An diesem entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro. An dem ausgebrannten Mercedes entstand ein Sachschaden von etwa 15.000 Euro. Dieser war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

