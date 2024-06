Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Dieb wehrt sich heftig und lässt Parfum im Wert von mehr als 1.000 Euro zurück

Ludwigsburg (ots)

Zwei noch unbekannte Täter stahlen am Montag (10.06.2024) gegen 14.45 Uhr Parfum im Wert von mehr als 1.000 Euro aus einem Drogeriemarkt am Bronntor in Herrenberg. Zunächst hatte sich einer der Täter von einer Mitarbeiterin beraten lassen, wobei dieser aufgefallen war, dass sich in der blauen Sporttasche des Mannes schon zumindest ein Parfumflakon befand. Dies kam ihr verdächtig vor. Im weiteren Verlauf konnte sie den Marktleiter auf den Tatverdächtigen aufmerksam machen, der zu diesem Zeitpunkt gemeinsam mit einem Komplizen mit der Rolltreppe ins Obergeschoss fuhr. Als der 62-jährige Marktleiter die beiden Männer ansprach, ergriffen sie zu Fuß die Flucht. Beim Verlassen des Marktes löste der Diebstahlsalarm aus. Ein 57 Jahre alter Zeuge konnte hierauf den Täter festhalten. Der Komplize blieb in der Nähe stehen und wartete, während sich zwischen dem Marktleiter, dem Zeugen und dem Festgehaltenen ein Gerangel entwickelte. Dem Täter gelang es schließlich dem 62-Jährigen einen Stoß zu versetzten, so dass dieser nach hinten stürzte. Den beiden Unbekannten gelang nun die Flucht. Die Tasche, in der sich das Parfum befand, ließen sie zurück. Der leicht verletzte Marktleiter musste vom Rettungsdienst vor Ort versorgt werden. Mutmaßlich dürfte zumindest einer der Täter für weitere Diebstähle in dem Drogeriemarkt in Frage kommen. Die Ermittlungen dauern an.

