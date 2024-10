Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Sonsbeck

FW Sonsbeck: Brandeinsatz-Übung der Feuerwehr Sonsbeck

Sonsbeck (ots)

Am Dienstag, den 24.09.2024, wurde der Feuerwehr um 18:36 Uhr gemäß dem ausgearbeiteten Übungsszenario ein Brand mit Menschenleben in Gefahr in der Zimmerei Weibel GmbH an der Leipziger Straße in Sonsbeck gemeldet.

Wenige Minuten später trafen die ersten Einsatzfahrzeuge der Einheit Sonsbeck am Übungsobjekt ein und begann mit der Erkundung der Einsatzstelle und dem Einleiten erster Maßnahmen. Im Rahmen des jährlich stattfindenden gemeinsamen Übungsdienstes aller drei Einheiten der Feuerwehr Sonsbeck folgten in kurzen Zeitabständen die Einsatzkräfte aus Hamb und Labbeck.

Gegen 19 Uhr waren somit rund 60 Feuerwehrleute im Einsatz. Bei einer sehr starken Rauchentwicklung in der Zimmerei wurde den Einsatzkräften vom Junior-Chef der Fa. Weibel mitgeteilt, dass sich noch vier Personen in der Halle befinden. Diese wurden von der Feuerwehr unter Atemschutz und bei schwierigen Bedingungen gerettet.

Nach erfolgreicher Rettung der vermissten und teils schwer verletzten Personen, welche von Angehörigen der Jugendfeuerwehr dargestellt wurden, und dem Löschen des angenommenen Brandes begannen die Wehrleute schließlich mit den Aufräumarbeiten.

Diese herausfordernde Übung im Rahmen des gemeinsames Dienstabends der Einheiten Sonsbeck, Hamb und Labbeck fördert die seit Langem bewährte Zusammenarbeit innerhalb der Feuerwehr Sonsbeck und brachte somit den gewünschten Übungserfolg.

Die Feuerwehr Sonsbeck bedankt sich bei der Fa. Weibel für die Möglichkeit zur Nutzung des Firmengeländes als Übungsobjekt.

