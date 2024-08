Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Sonsbeck

FW Sonsbeck: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person auf der A57

Sonsbeck (ots)

Donnerstag, 15.08.2024, 7:03 Uhr - Bei einem Verkehrsunfall auf der A57 wurde eine Person verletzt. Aufgrund der zunächst unklaren Lage der Einsatzstelle und eines glücklichen Zufalls waren gleich vier Feuerwehren an diesem Einsatz beteiligt. Die verletzte Person konnte so schnell aus ihrer Lage befreit werden.

Am Donnerstagmorgen wurden die Einheiten Sonsbeck und Hamb sowie der Rettungsdienst und die Polizei auf die A57 in Fahrtrichtung Krefeld gerufen, da es dort zu einem Verkehrsunfall gekommen war, bei dem eine Person verletzt und in ihrem Fahrzeug eingeschlossen worden war.

Da sich die Einsatzstelle entgegen der ersten Meldung zwar zwischen den Anschlussstellen Alpen und Sonsbeck, aber in Fahrtrichtung Niederlande kurz hinter der Anschlussstelle Alpen befand, wurde wenig später auch die dort zuständige Feuerwehr Alpen alarmiert. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Sonsbeck wendeten an der Anschlussstelle Alpen und fuhren die Einsatzstelle an, wo Sie zeitgleich mit den ersten Einsatzkräften der Feuerwehr Alpen eintrafen.

Durch einen glücklichen Zufall waren bereits Einsatzkräfte der Feuerwehr Wuppertal, die mit mehreren Einsatzfahrzeugen auf dem Weg zu einer Ausbildungsmaßnahme in Weeze waren, sowie ein Kommandowagen der Feuerwehr Moers an der Unfallstelle eingetroffen und hatten die Einsatzstelle abgesichert sowie die Betreuung der verletzten Person und letztlich deren technische Rettung eingeleitet und durchgeführt.

Die Einsatzstelle wurde von der Feuerwehr Alpen übernommen, die Feuerwehr Sonsbeck konnte nach kurzer Zeit wieder einrücken. Von der Feuerwehr Sonsbeck waren ca. 25 Einsatzkräfte für 45 Minuten im Einsatz.

