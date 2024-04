POL-HOM: Diebstahl aus PKW

Homburg (ots) - Am 10.04.2024, zwischen 08:30 Uhr und 16:00 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall am Marktplatz in Homburg. Hierbei beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen geparkten schwarzen Mercedes GLA rechtsseitig an der Front und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Die Polizei Homburg sucht nun Zeugen des Unfalles und bittet darum, dass sich Personen mit Hinweisen bei der ...

