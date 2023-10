Polizei Mettmann

POL-ME: Ausgelöster Rauchmelder führte zu einer Cannabis-Plantage - Mehr als zehn Kilogramm Drogen sichergestellt - Ratingen - 2310061

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Mettmann (ots)

Rauchmelder retten Leben - und führen mitunter auch zur Entdeckung einer ganzen Cannabis-Plantage: Diese Erfahrung machten Feuerwehr und Polizei am Sonntag (15. Oktober 2023) in Ratingen.

Folgendes war geschehen:

Gegen 3:20 Uhr meldete sich ein Anwohner eines Wohn- und Geschäftshauses an der Bechemer Straße bei der Feuerwehr, weil er aus dem benachbarten Haus einen lautstark piependen Rauchmelder hörte. Die Ratinger Feuerwehr, die zu dieser Zeit von einer akuten Gefahrensituation durch einen Wohnungsbrand ausging, verschaffte sich daher Zugang in die Wohnung, wo sie jedoch keinen Brand vorfand. Dafür bemerkten die Wehrkräfte jedoch einen intensiven Geruch nach Marihuana.

Die ebenfalls alarmierte Polizei wurde somit auch schnell fündig, denn die Wohnung erwies sich als Standort einer professionell betriebenen Cannabis-Plantage mit mehreren Zelten zur Aufzucht von Cannabis-Pflanzen. Insgesamt stellten die Beamten hier über 60 Cannabis-Pflanzen und rund 2,5 Kilogramm bereits verpacktes Marihuana sicher. Da sich keine Person in der Wohnung befand, leitete die Polizei daher auch noch Ermittlungen zu dem Mieter der Wohnung ein.

Der Beschuldigte, ein 52-jähriger Ratinger, konnte dann im Rahmen dieser Ermittlungen auch wenig später gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin, einer 23-jährigen Monheimerin, in einer nahegelegenen Wohnung am Hölenderweg angetroffen werden. Anschließend wurde die Wohnung am Hölenderweg durchsucht - eine Maßnahme, die sich als echter "Volltreffer" erwies: So stellten die Beamten hier nicht nur über acht Kilogramm Cannabis sicher, sondern auch eine Gaspistole und knapp 19.000 Euro an Bargeld.

Die Konsequenzen für das Duo:

Das Paar wurde vorläufig festgenommen. Während der 52-jährige Ratinger, der bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten ist, am Montag (16. Oktober 2023) einem Haftrichter vorgeführt wird, durfte die 23-jährige Monheimerin die Wache nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder verlassen. Die Ermittlungen gegen das Paar dauern an.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell