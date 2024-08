Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Sonsbeck

FW Sonsbeck: PKW-Brand in Scheune - Brandausbreitung verhindert

Sonsbeck (ots)

Dienstag, 20.08.2024, 05:03 Uhr, Einsatz 50/2024 - Bei einem Scheunenbrand in Sonsbeck konnte die Feuerwehr die Ausbreitung des Brandes von einem PKW auf das gesamte Gebäude verhindern. Im Einsatz waren neben der gesamten Feuerwehr Sonsbeck auch der Löschzug Kervenheim der Feuerwehr Kevelaer und die Drehleiter der Feuerwehr Xanten.

Am frühen Dienstagmorgen wurden die drei Einheiten der Feuerwehr Sonsbeck und der Einsatzleitwagen ELW2 des Kreises Wesel mit dem Alarmstichwort "B4 Bauernhofbrand" zur Schwarzen Straße gerufen. Dort brannte ein in einer einseitig offenen Scheune (Ausdehnung ca. 25m x 7m) abgestellter PKW in voller Ausdehnung. Das Feuer hatte bereits begonnen, auf den hölzernen Dachstuhl überzugreifen, Rauch quoll aus dem gesamten Dach.

Durch den Einsatzleiter wurden zwei Abschnitte zur Brandbekämpfung gebildet: auf der Hofseite am brennenden PKW und auf der Gebäuderückseite am Dach. Hierzu wurden das Dach zunächst von tragbaren Leitern aus, später von der nachalarmierten Drehleiter der Feuerwehr Xanten geöffnet. Glutnester im Dachgebälk konnten so gezielt abgelöscht werden. Weiterhin wurde eine Löschwasserversorgung von einem mehrere hundert Meter entfernten Löschwasserbrunnen aufgebaut.

Unterstützt wurden die Sonsbecker Einsatzkräfte außerdem vom Löschzug Kervenheim der Feuerwehr Kevelaer, der aufgrund der unmittelbaren Nähe des Brandobjektes zur Kreisgrenze von der Leitstelle des Kreises Kleve zusätzlich alarmiert worden war.

Die Löschmaßnahmen zeigten rasch Wirkung, sodass eine Ausbreitung des Brandes und eine Durchzündung des kompletten Dachstuhls verhindert werden konnten. Nach und nach wurden die ersten Einsatzkräfte aus dem Einsatz entlassen. Nach rund zwei Stunden wurde die Einsatzstelle an die Kriminalpolizei übergeben, diese führt die Ermittlungen zur Brandursache durch. Am ausgebrannten PKW und am Gebäude entstand erheblicher Sachschaden, Menschen wurden nicht verletzt.

An den Standorten der Einheiten erfolgte anschließend die Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft von Mannschaft und Gerät. Im Einsatz waren bis zu 80 Einsatzkräfte der Feuerwehren Sonsbeck, Kevelaer und Xanten sowie ein Rettungswagen des Kreises Wesel zum Eigenschutz der Einsatzkräfte.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Sonsbeck, übermittelt durch news aktuell