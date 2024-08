Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Sportlicher Einbrecher

Erfurt (ots)

Ein offensichtlich sportlicher Einbrecher drang in der Nacht von Samstag auf Sonntag in eine Erfurter Wohnung ein. Der Unbekannte verschaffte sich zunächst Zutritt zum Innenhof eines Mehrfamilienhauses in der Johannesvorstadt. Anschließend überstieg er ein Baugerüst und kletterte auf den Balkon einer 35-jährigen Frau. Dort beschädigte der Täter ein gekipptes Fenster und gelangte hierdurch ins Wohnungsinnere, wo er u. a. zwei Geldbörsen und etwa 200 Euro Bargeld stahl, bevor er die Wohnung wieder durch die nicht verschlossene Wohnungstür verließ. Sonntagvormittag bemerkte die ahnungslose Mieterin den Einbruch und verständigte die Polizei. (DS)

