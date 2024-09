Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Einbruch in Mehrparteienhaus in Sande

Sande (ots)

In der Zeit vom 08.09.2024, 11:00 Uhr bis 09.09.2024, 11:00 Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus an der Dollstraße in 26452 Sande.

Am Objekt wurde die Terrassentür einer Wohnung geöffnet und im Inneren der Wohnung wurden diverse Räumlichkeiten durchwühlt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever unter der Rufnummer 04461 7449-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell