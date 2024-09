Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Brand eines PKW

Schortens (ots)

Am 10.09.2024, gegen 03:33 Uhr, wurde über die Rettungsleitstelle bekannt, dass es in der Beethovenstraße in Schortens brennen sollte. Vor Ort konnten die Einsatzkräfte einen in Vollbrand stehenden dunklen BMW antreffen, der trotz sofort eingeleiteter Löschmaßnahmen der ebenfalls angeforderten Freiwilligen Feuerwehr Schortens ausbrannte. Nach Beendigung der Löscharbeiten wurde der PKW sichergestellt und abgeschleppt. Personenschäden wurden nicht verzeichnet, am PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden in geschätzter Höhe von 10.000EUR. Eine Brandursache konnte bisher nicht festgestellt werden, die Ermittlungen dauern an. Zeugen mit Hinweisen werden gebeten, sich unter 04461/7449-0 mit der Polizei Jever in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell