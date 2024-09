Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht

Jever (ots)

In der Zeit vom 08.09.2024 21:00 Uhr bis zum 09.09.2024 08:30 Uhr wurden durch einen bisher unbekannten Verursacher in Jever im Bereich der Einmündung Mühlenstraße / Sillensteder Straße ein Verkehrszeichen sowie eine auf dem dortigen Gehweg befindliche sog. Drängelsperre beschädigt. Anschließend entfernte sich der Verursacher in unbekannte Richtung, ohne seinen Verpflichtungen als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen mit Hinweisen werden gebeten, sich unter 04461/7449-0 mit der Polizei Jever in Verbindung zu setzen.

