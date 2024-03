Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald - Wasenweiler -- Fußgängerin angefahren - Zeugen nach Unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle gesucht !

Freiburg (ots)

Unfallzeit: 30.03.2024 - 13:20 Uhr:

Am Ostersamstag, den 30.03.2024 kam es zur genananten Zeit in der Hauptstraße in Ihringen-Wasenweiler zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einer Fußgängerin.

Nach bisherigen Ermittlungen lief die Fußgängerin unvermittelt auf die Fahrbahn, als sie ihren weglaufenden Hund verfolgte. Hierbei wurde sie frontal von einem weißen Kleinwagen erfasst.

Der unbekannte Fahrer des weißen Kleinwagens fuhr im Anschluss an die Kollision in Richtung Ihringen davon und kümmerte sich nicht um die leicht verletzte Fußgängerin.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei auch die Fahrerin eines roten Pkw. Sie war kurz nach dem Unfallgeschehen am Unfallort und dürfte Zeugin des Vorfalls gewesen sein.

Das Polizeirevier Breisach am Rhein hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet rund um die Uhr um Hinweise unter der Telefonnummer 07667/9117-0.

RB, MJ

PP FR, FLZ / Michael Pannier

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell