POL-FR: Verkehrsunfall in Inzlingen, Verursacher flüchtet, Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Landkreis Lörrach, Inzlingen

Am Sa., 30.03.2024, gegen 02.15 h ereignete sich im Steinenweg in Inzlingen ein Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verursacher befuhr die Schlossstraße in Richtung Süden, hierbei kam er von der Fahrbahn ab, fuhr über die Grünfläche und touchierte im Steinenweg einen Anhänger, welcher durch den Aufprall auf einen Traktor geschoben wurde. An den beiden Fahrezugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000,- EUR.

Zeugen welche sachdienliche Angaben zum Verursacher-Fahrzeug machen können werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Lörrach unter Telefon 07621-176-110 in Verbindung zu setzen.

Flz / Fi

