Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Radfahrerin

Wilhelmshaven (ots)

Bereits am 05.09.2024., gegen 18:10 Uhr, ist es in der Bunsenstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 51-jährige Radfahrerin befährt den dortigen Radweg in Richtung Banter Weg. Vermutlich in Höhe der Einmündung Helmholtzstraße nimmt ein schwarzer Pkw ihr die Vorfahrt, weshalb sie stark abbremsen muss und ins Schlingern kommt. Sie kommt zu fall und verletzt sich leicht. Der männliche Pkw-Führer setzt seine Fahrt fort, ohne seinen Verpflichtungen als Unfallbeteiligter nachzukommen. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass der Pkw-Führer den Sturz der Radfahrerin nicht bemerkt hat. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

