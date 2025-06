Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 250613.2 Kiel: Kriminalpolizei ermittelt nach mehreren Bränden

In den zurückliegenden Wochen stellten die Brandermittler des Kommissariats 11 der Kieler Kriminalpolizei eine Zunahme von Gebäudebränden im Kieler Stadtgebiet fest. Alle Gebäude sind sogenannte Lost Places, also brachliegende, aufgegebene Häuser.

Donnerstagabend kam es in einem leerstehenden Einfamilienhaus in der Segeberger Landstraße 201 zu einem Feuer. Im beziehungsweise im Umfeld des ehemaligen Landespflegewohnheims im Kronshagener Weg 130 kam es am 20. Mai, am 03. Juni und am 11. Juni zu Bränden. Personen kamen jeweils nicht zu Schaden. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Brandstiftung.

Zeuginnen und Zeugen, die in Verbindung mit den beschriebenen Feuern auffällige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 0431 / 160 3333 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Insbesondere wird ein bislang unbekannter Spaziergänger mit Hund gesucht, der sich am 03. Juni gegen 14.35 Uhr im Bereich des Kronshagener Wegs aufgehalten, das Feuer bemerkt und eine hier bekannte Zeugin gebeten hat, die Feuerwehr zu rufen. Weiterhin wird ein Passant gesucht, der im Bereich des Haupteingangs zum Kronshagener Weg 130 mehrere, möglicherweise verdächtige, Personen angesprochen haben soll.

