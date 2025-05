Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Renningen: Brand auf Baustelle einer Schule fordert zwei Leichtverletzte

Ludwigsburg (ots)

Am 10.05.2025 gegen 15:40 Uhr kam es auf der Baustelle einer Schule in der Rankbachstraße in Renningen mutmaßlich durch Bauarbeiten zum Brand der Fassade des Neubaus. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr unter Kontrolle gebracht werden. Zwei 57-jährige Personen wurden beim Versuch, den Brand zu löschen, leicht verletzt, einer davon kam für weitere Behandlungen in ein Klinikum.

Gegen einen 57-jährigen Mann wurden Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung durch die Polizei eingeleitet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich schätzungsweise auf 100.000,00 Euro.

Zur Bewältigung der Lage befand sich vor Ort ein Großaufgebot aus Feuerwehr und Rettungsdienst sowie zwei Streifenwägen der Polizei.

