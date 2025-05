Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim und Bietigheim: Zeugen nach gefährlicher Fahrweise gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am frühen Samstagmorgen, gegen 01:25 Uhr, wurde dem Polizeipräsidium Ludwigsburg über Notruf eine auffällige Fahrweise eines Fiat Doblo gemeldet. Im Zuge der Fahndungsmaßnahmen konnte der Pkw an der Halteranschrift in der Berntalstraße in Sachsenheim parkend festgestellt werden. Beim Erkennen der Streifenbesatzungen fuhr der 67-jährige Fahrer unvermittelt los. Hierbei streifte er einen geparkten VW Golf und einen geparkten BMW 220 d. Der 67-Jährige setzte seine Fahrt durch Sachsenheim über die Landesstraße 1125 nach Bietigheim-Bissingen fort. Im Bereich der Schwarzwaldstraße / Auwiesenstraße missachtete er ein Rotlicht. Im Bereich der Poststraße kam es erneut zu einem Rotlichtverstoß. Im Bereich der Kreuzung Geisinger Straße / Poststräßle kollidierte er beinahe mit einem weiß-rotem VW Bus. Seine Fahrt führte in Bietigheim über die Bundesstraße 27 und die Landesstraße 1107 in Richtung Löchgau. Ortsausgangs Bietigheim konnte der Fiat schließlich angehalten werden. Bei der Überprüfung des Fahrers wurde Alkoholgeruch in seiner Atemluft festgestellt. Ihm wurde anschließend eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein beschlagnahmt. Verletzt wurde niemand, der Gesamtschaden beläuft sich auf 6.000 Euro. Zeugen und Verkehrsteilnehmer, welche sich durch die Fahrweise gefährdet fühlten, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg telefonisch unter 0711/68690 oder per Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell