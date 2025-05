Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Gebäudebrand mit hohem Schaden

Ludwigsburg (ots)

Am Freitagnachmittag, gegen 17:20 Uhr, wurde der Integrierten Leitstelle des Landkreises Ludwigsburg über Notruf eine Rauchentwicklung aus einem Haus in der Danneckerstraße gemeldet. Den eintreffenden Rettungskräften drang starker Rauch aus dem dreigeschossigen Haus entgegen. Mit starken Kräften konnte die Feuerwehr das Feuer in der Erdgeschosswohnung zügig unter Kontrolle bringen. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich keine Personen im Gebäude. Lediglich in der Wohnung im ersten Obergeschoss befand sich ein Hund, welcher von der Feuerwehr unverletzt aus dem Haus gerettet werden konnte. Das Haus ist derzeit aufgrund der starken Rauchentwicklung nicht bewohnbar. Der Sachschaden wird auf 100.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Während den Löscharbeiten war die Kürfürstenstraße bis kurz nach 19:00 Uhr gesperrt.

