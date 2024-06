Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 240606-3-pdnms Einbruch in Einfamilienhaus

Aukrug (ots)

Am Abend des 01.06.2024 kam es zu einem vollendeten und einem versuchten Einbruch in Einfamilienhäuser.

Die Polizei Aukrug wurde am 01.06.2024 abends in die Itzehoer Straße in der Nähe der Fachklinik in Aukrug gerufen. Hier hatten Anwohner eine verdächtige Person auf ihrem Grundstück festgestellt. Bereits am Nachmittag soll an einer anderen Örtlichkeit in der Nähe ein Einbruch in ein Einfamilienhaus stattgefunden haben. Die Polizei bittet nun um Mithilfe. Sollte Ihnen etwas Verdächtiges am Samstag den 01.06.2024 zwischen 16:00 Uhr und 21:00 Uhr aufgefallen sein, wenden sie sich bitte an uns.

Hinweise in dem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Wohnungseinbruchsdiebstahls nimmt die Polizei in Neumünster unter der Rufnummer 04321 - 9450 oder per E-Mail über neumuenster.ki@polizei.landsh.de entgegen.

Philipp Feddersen

