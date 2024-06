Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: Rendsburg: Zigaretten direkt aus dem Lager entwendet

Rendsburg (ots)

Am Nachmittag des 01.06.2024 wurden die Kollegen zu einem auffälligeren Diebstahl in Rendsburg gerufen.

Am Samstag den 01.06.2024 stellten Mitarbeiter eines Geschäftes in der Friedrichstädter Straße fest, dass eine größere Menge an Zigaretten entwendet wurde. Aufmerksam gemacht wurden die Mitarbeiter durch eine Kundin, welche ein verdächtiges Fahrzeug in der Lade Zone gesehen hatte. Der oder die Täter haben nach jetzigem Ermittlungsstand Mitarbeiter des Geschäftes abgelenkt und sich so Zutritt zum Lager verschafft. Von hier wurden die Zigaretten in einen schwarzen Transporter mit Berliner Kennzeichen geladen. Der Vorfall ereignete sich zwischen 17:00 Uhr und 19:00 Uhr.

Hinweise in dem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Falles des Diebstahls nimmt die Polizei in Rendsburg unter der Rufnummer 04331 - 2080 oder per E-Mail über rendsburg.kpst@polizei.landsh.de entgegen. Insbesondere wird gebeten, dass sich die namentlich nicht feststehende Kundin bei der Polizei melden möge.

Mit freundlichen Grüßen

Philipp Feddersen

