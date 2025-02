Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Weitere Einbrüche und Verkehrsunfälle; Rauchentwicklung

Reutlingen (ots)

Esslingen (ES): In Schule eingestiegen

Ein Unbekannter ist in der Zeit zwischen Freitag und Sonntag in eine Schule in der Weilstraße eingestiegen. Über ein Fenster drang der Täter ins Gebäude ein und durchsuchte dort Schränke und Schubladen nach Wertgegenständen. Nach derzeitigem Kenntnisstand entwendete der Kriminelle jedoch nichts. Allerdings hinterließ er einen Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 1.500 Euro. Der Polizeiposten Oberesslingen ermittelt und prüft dabei auch einen möglichen Zusammenhang mit dem Einbruch in eine Schule in der Breitenstraße (siehe Pressemitteilung vom 24.02.2025 / 11.45 Uhr) (mr)

Altbach (ES): Unfall am Kreisverkehr (Zeugenaufruf)

Die Verkehrspolizei Esslingen sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall am Montagmorgen am Kreisverkehr Esslinger Straße / L 1204. Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr ein 36-Jähriger mit einem VW Scirocco gegen 6.45 Uhr die Esslinger Straße in Richtung Plochingen und verließ den dortigen Kreisverkehr an der Ausfahrt zur L1204 in Richtung Deizisau. Dabei streifte der Wagen offenbar zwei Fußgängerinnen im Alter von 38 und 46 Jahren, die an einem dortigen Fußgängerüberweg die L1204 queren wollten. Die beiden nach ersten Erkenntnissen leicht verletzten Frauen begaben sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon 0711/3990-420 zu melden. (rd)

Tübingen (TÜ): Unfall im Kreisverkehr

Im Kreisverkehr Rosentalstraße / Im Buckenloh hat sich am Sonntagnachmittag ein Verkehrsunfall ereignet. Gegen 16 Uhr fuhr ein 80 Jahre alter Mann mit seinem VW Golf vom Hagellocher Weg in den Kreisel ein und kollidierte mit dem bereits darin befindlichen VW Caddy, den eine 43-Jähriger lenkte. Verletzt wurde niemand. Der Blechschaden an den Autos wird auf rund 9.000 Euro geschätzt. Der VW Caddy war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (gj)

Mössingen (TÜ): Einbruch in Schule

In eine Schule in der Straße In Rosenbenz ist ein Unbekannter von Freitag, 14.30 Uhr, bis Montag, 7.40 Uhr, eingebrochen. Der Täter drang dazu gewaltsam über ein Fenster in das Gebäude ein. Im Inneren durchsuchte er auf der Suche nach Stehlenswertem mehrere Büros und sonstige Räumlichkeiten. Informationen zum möglichen Diebesgut liegen noch nicht vor. Der angerichtete Sachschaden wird auf circa 1.500 Euro beziffert. Der Polizeiposten Mössingen hat die Ermittlungen in diesem Fall aufgenommen. (gj)

Rottenburg (TÜ): Verbranntes Essen

Rauch aus einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus hat am Montagvormittag in der Königstraße zum Einsatz von Feuerwehr und Polizei geführt. Kurz nach 9.30 Uhr waren die Einsatzkräfte alarmiert worden, weil Hausbewohner Rauch aus einer Wohnung bemerkt hatten. Nachdem sich die Feuerwehr, die mit sechs Fahrzeugen und 30 Feuerwehrleuten im Einsatz war, Zugang zu der Wohnung verschafft hatte, konnte die Ursache der massiven Rauchentwicklung festgestellt werden. Anwohner hatten ihr Essen auf dem eingeschalteten Herd vergessen. Verletzt wurde niemand und ein Sachschaden war glücklicherweise ebenfalls nicht entstanden. (gj)

