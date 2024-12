Höchst Odenwald (ots) - Verkehrsunfallflucht in der Erbacher Straße in Höchst i. Odw. - Polizei sucht Zeugen Am Samstag, den 30.11.2024 gegen 17:00 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Erbacher Straße in Höchst i. Odw. Dabei wurde ein Auslieferfahrzeug von Amazon beschädigt. Nach dem Unfall soll der Flüchtige mit seinem Fahrzeug schnell weitergefahren sein. Der Unfallhergang wurde durch mehrere Zeugen ...

mehr