POL-ERB: Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden in Höchst Odw..

Viernheim (ots) - Am Freitag, 29.11.2024, in der Zeit von 17.30 Uhr bis 20.00 Uhr, wurde in der Weinheimer Straße in Viernheim, Höhe der Hausnummer 82 ein dort geparkter grauer Skoda, Kodiak durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 2500 Euro zu kümmern. Die Polizei Lampertheim-Viernheim sucht Zeugen, die Angaben ...

mehr