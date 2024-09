POL-HRO: 51-Jähriger in Rostock beraubt - Polizei sucht Zeugen

Hagenow (ots) - Die Polizei in Hagenow hat in der Nacht zu Mittwoch einen Autofahrer stoppen können, der nicht nur alkoholisiert, sondern auch ohne Fahrerlaubnis und mit falschen Kennzeichen am Fahrzeug unterwegs war. Nach einem Zeugenhinweis gelang es den Beamten gegen 03:45 Uhr den Fahrer eines Mitsubishi in der Schweriner Straße anzuhalten. Vorab fiel den ...

mehr